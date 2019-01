Al 16 lichamen geborgen na gasontploffing in Russisch appartementsgebouw, 30 anderen nog vermist ttr

02 januari 2019

08u49

Bron: belga 1 Twee dagen na de zware gasontploffing in een appartementsgebouw in de Russische stad Magnitogorsk, zijn al zestien lichamen geborgen. Dat meldt het Russische persagentschap TASS op gezag van het ministerie van Noodgevallen. Onder de doden bevindt zich ook een kind. Een dertigtal mensen is nog vermist.

Gisteren werd ook nog een kind van 10 of 11 maanden levend vanonder het puin gehaald. Ondertussen wordt de kans om nog overlevenden te vinden steeds kleiner, aangezien de temperaturen in de zuidelijk gelegen regio dalen tot min 20 graden Celsius.

De explosie van maandagnacht vernielde een van de inkomhallen van het tien verdiepingen tellende gebouw, net als 48 appartementen waarin officieel 110 mensen wonen. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens de autoriteiten zijn geen sporen van springstoffen aangetroffen in het puin.



Aan de reddingsoperatie nemen vandaag nog bijna 900 mensen deel, die vanuit verschillende plaatsen in Siberië en vanuit de hoofdstad Moskou naar Magnitogorsk zijn gekomen.

Twee dagen van rouw

In de regio vinden vanaf woensdag twee dagen van rouw plaats. De vlaggen hangen halfstok en er wordt een minuut stilte in acht genomen. President Vladimir Poetin reisde een dag na de ontploffing naar de plaats van de ramp, om er nabestaanden van de slachtoffers te ontmoeten en met de reddingsdiensten te spreken.