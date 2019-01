Al 16 doden bij protesten tegen Venezolaanse president Maduro, zeker 175 mensen opgepakt kg

24 januari 2019

18u24

Bron: Belga 1 Bij de jongste protesten tegen het regime van president Maduro in Venezuela, zijn al zestien mensen om het leven gekomen. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie 'Observatorio Venezolano de Conflictivididad Social' (OVCS). Volgens de mensenrechtenorganisatie Foro Penal werden ook 175 mensen opgepakt.

De dodelijke slachtoffers vielen bij demonstraties in verschillende delen van het land, waaronder de hoofdstad Caracas. Een van hen is een 18-jarige man die daar neergeschoten werd.



Gisteren kwamen in Venezuela honderdduizenden mensen op straat tegen Maduro. Het kwam tot geweld met de ordediensten. Verschillende slachtoffers stierven door kogels, aldus OVCS.



Opposant en voorzitter van het parlement Juan Guaido riep zichzelf gisteren uit tot interim-president van Venezuela en kreeg de steun van een aantal Amerikaanse landen. Europa vraagt dat er eerlijke verkiezingen zouden worden georganiseerd.

“Staatsgreep in wording”

Het leger steunt Maduro. De Venezolaanse minister van Defensie, generaal Vladimir Padrino, zei vandaag dat de zelfproclamatie van parlementsvoorzitter Juan Guaido tot waarnemend president een “staatsgreep in wording was”.



“Ik waarschuw de Venezolaanse bevolking dat er een staatsgreep wordt gepleegd tegen de instellingen, tegen de democratie, tegen onze grondwet, tegen president Nicolas Maduro, onze legitieme president”, verklaarde hij op een persconferentie.

Amerikaanse noodhulp

De Verenigde Staten zijn klaar om 20 miljoen dollar noodhulp te sturen naar Venezuela. Dat verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag bij de Organization of American States in Washington. Hij riep in één adem andere landen op om hun steun voor president Nicolas Maduro in te trekken.

De Verenigde Staten en hun bondgenoten in de regio hebben Juan Guaido als interim-president erkend, maar andere landen als Rusland, Turkije, Bolivia en Mexico blijven achter Maduro staan.

Pompeo veroordeelde “autoritaire regimes wereldwijd die in de rij staan om Maduro te steunen” en viseerde Cuba in het bijzonder. Hij riep de Venezolaanse veiligheidsdiensten op om Guaido te beschermen.