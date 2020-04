Al 14 mensen van cruiseschip Zaandam gehaald jv

03 april 2020

10u12

Bron: ANP 0 Veertien opvarenden van het cruiseschip Zaandam zijn in de haven Port Everglades, bij Fort Lauderdale, van boord gehaald en naar twee ziekenhuizen overgebracht. Plaatselijke media melden dat het om een bemanningslid en dertien passagiers gaat. Donderdag liet de cruiseonderneming Holland America Line (HAL) weten dat er nog vijf Nederlanders aan boord zijn. Het is niet bekend of er Nederlanders zijn onder de patiënten die donderdagavond van boord zijn gehaald.

Volgens de autoriteiten kunnen 1.211 mensen op het schip vrijdag verder naar huis reizen. Vijftig bemanningsleden en 26 passagiers met ziekteverschijnselen mogen nog niet van boord. Zij moeten in quarantaine blijven. De moedermaatschappij van de HAL, de Carnival Corporation, heeft auto's klaargezet en vliegtuigen geregeld voor vluchten naar Canada, Frankrijk, Engeland en Nieuw-Zeeland. Er zijn voor Amerikaanse opvarenden ook twee charters geregeld naar Georgia en Californië.



De gouverneur van Florida, Ron DeSantis sprak van een goed gecontroleerde operatie om de mensen van boord te halen. Hij wilde het schip eigenlijk weren omdat het coronapatiënten aan boord heeft en er ook vier mensen aan boord zijn overleden, onder wie een Nederlander. Maar president Donald Trump zei later dat de opvarenden geholpen moesten worden. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft de Amerikaanse regering bedankt voor het toelaten van de Zaandam en het escorterende zusterschip de Rotterdam. Volgens een zegsman van Carnival hadden twee van de overleden opvarenden het nieuwe coronavirus. Het is volgens lokale media onduidelijk of de lichamen ook van de Zaandam zijn gehaald.



Dit schip kon voor het eerst sinds half maart aanmeren. Het voer 7 maart uit in Buenos Aires voor een Zuid-Amerikaanse cruise. Het schip is donderdag voor het eerst een haven binnengelopen sinds het Chileense haven Punta Arenas 14 maart verliet.

