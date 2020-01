Al 132 doden door sneeuwstormen en overstromingen in Pakistan en Afghanistan SVM

14 januari 2020

17u46

Bron: Belga 0 De slechte weersomstandigheden in Pakistan en Afghanistan hebben de voorbije twee weken het leven gekost aan 132 mensen. Dat melden officiële staatsbronnen uit de twee landen. De afgelopen dagen werden de landen in Centraal-Azië getroffen door overvloedige regen- en sneeuwval. Daardoor ontstonden onder meer lawines en overstromingen.

In Pakistan zijn minstens 93 mensen omgekomen, 76 anderen raakten gewond en nog vele anderen zijn vermist. Kasjmir is het zwaarst getroffen met 62 doden en 53 gewonden in de afgelopen dagen. In Afghanistan gaat het om minstens 39 doden en 60 gewonden.

Door geblokkeerde wegen en een slechte infrastructuur raken de hulpdiensten bovendien met moeite tot in de afgelegen getroffen gebieden. Honderden mensen zijn daardoor afgezonderd. Er werden paramilitaire troepen gemobiliseerd in Pakistan om enkele honderden gestrande toeristen in het district Kan Mehtarzai te redden, zegt het regeringshoofd van de provincie Beloetsjistan.

In Afghanistan blijkt de meeste schade en slachtoffers veroorzaakt te zijn door instortende daken na de hevige sneeuwval en regen. Ook voor de komende dagen zijn er slechte weersomstandigheden op til.