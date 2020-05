Al 130 mensen claimen geheim liefdeskind te zijn van Jeffrey Epstein, in de hoop iets van zijn enorme fortuin in de wacht te slepen KVDS

25 mei 2020

15u47 0 Al 130 mensen beweren dat ze mogelijk een geheim liefdeskind zijn van Jeffrey Epstein, de miljardair en veroordeelde pedofiel die in augustus vorig jaar uit het leven stapte in een gevangeniscel in New York. Ze hebben zich gemeld bij een Amerikaanse bedrijf dat aan stamboomonderzoek doet en op zoek is naar nageslacht van Epstein. De inzet: zijn fortuin, dat geschat wordt op 525 miljoen euro.

In totaal 386 mensen namen al contact op met Epsteinheirs.com van Morse Genealogical Services, zo meldt oprichter Harvey Morse aan de Britse krant The Sun. Een derde van hen zegt mogelijk een kind te zijn van Epstein (66), die niet getrouwd was en officieel geen kinderen had.

Seksueel actief

“Jeffrey Epstein was heel lang seksueel actief, waardoor er een redelijke kans is dat hij toch ergens een kind verwekt heeft”, aldus Morse, wiens bedrijf eerder ook al op zoek ging naar nakomelingen van popicoon Prince. “Hij kan zelfs al grootvader zijn.”





Volgens de man zouden er al claims binnengekomen zijn van over de hele wereld, onder meer uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Caraïben en Frankrijk. Zo is er een Britse vrouw die beweert dat ze Epstein in de jaren negentig ontmoette in een chique winkel in Londen en zwanger werd van hem na een onenightstand.

Epstein werd vorig jaar gearresteerd en beschuldigd van de seksuele uitbuiting van tientallen minderjarige meisjes tussen 2002 en 2005. Er hing hem een celstraf van 45 jaar boven het hoofd.

Op 10 augustus 2019 werd hij dood gevonden in zijn cel in Manhattan. Volgens de autopsie beroofde hij zichzelf van het leven. Twee dagen voor zijn dood zou hij nog een testament ondertekend hebben, aldus The New York Post. Daarin vertrouwde hij al zijn bezittingen toe aan een trust, waarvan de begunstigden onbekend zijn. In totaal zou het om zo’n 525 miljoen euro gaan.

Residentie

Daarin zitten onder meer een residentie in Manhattan (51 miljoen euro) – waar hij meisjes misbruikt zou hebben – een ranch in New Mexico (15 miljoen), een eigendom in Parijs (8 miljoen) en twee eilanden: Little St James Island en Great St James Island (78 miljoen). Maar ook voor 281 miljoen euro aan aandelen en investeringen en 51 miljoen aan contanten. Net als wagens, boten en zelfs privévliegtuigen, ter waarde van 17 miljoen euro.

Morse Genealogical Services onderzoekt de claims van de potentiële erfgenamen van Epstein. Als er een gegronde reden is, zal het bedrijf aan de rechtbank om een DNA-test vragen om de claims te verifiëren. De potentiële erfgenaam kan dan ook gevraagd worden om te getuigen.

“Ongeveer een kwart van de oproepen vroeg al om verder onderzoek”, aldus nog Morse. “Tot nu toe hebben we echter nog niet het gevoel gehad dat er een claim bij was waarmee we naar de rechtbank konden trekken. Maar je weet nooit wie ons in de toekomst nog belt.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis telefoonnummer van de Zelfmoordlijn op 1813. Online contact opnemen kan via de website www.zelfmoord1813.be

Lees ook: Daarom liep vriendschap tussen Jeffrey Epstein en Harvey Weinstein op de klippen: “Hij behandelde zijn favoriete meisje slecht”

Bekijk ook:

Vrouw getuigt dat Epstein haar verkrachtte toen ze 15 was



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.