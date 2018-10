Al 13 doden door noodweer in Zuid-Frankrijk: "Water tot zes meter hoog" "In enkele uren evenveel regen gevallen als in half jaar" IVI HA TTR

15 oktober 2018

13u00

Bron: Belga, ANP 16 In de Aude, de streek rond het Franse Carcassone, zijn bij zwaar onweer al dertien doden gevallen. Dat meldt de prefect aan het persbureau AFP. Eerder was melding gemaakt van zeven doden. In het departement geldt sinds deze ochtend code rood. Scholen zijn gesloten en vele straten zijn geblokkeerd. Op tv-beelden is te zien hoe de straten in snelstromende rivieren veranderd zijn, waarin auto's ronddobberen.

De rivier de Aude bereikt intussen een recordpeil. Volgens de dienst Vigicrues stond de rivier sinds 1891 nooit eerder zo hoog. "Toen ging het om net geen 7 meter, en we naderen dat peil." In sommige gemeenten stond het water 6 meter hoog. "In het eerste deel van de nacht is het peil van de Aude heel snel gestegen", aldus Vigicrues.

Op vijf uur tijd viel er in de streek tussen de 160 en 180 mm neerslag. De situatie riskeert bovendien nog te verslechteren, want de komende uren worden nog meer regenbuien en overstromingen verwacht.

Dertien doden

Een van de slachtoffers is een kloosterzuster "die meegesleurd werd door het water in Villardebelle". In Villegailhenc, net als Villardebelle ten noorden van Carcassone, vielen vier doden. Er zijn intussen dertien mensen om het leven gekomen. "Zeker een persoon werd in zijn slaap meegesleurd door het water, voor de anderen zijn de omstandigheden nog niet duidelijk", zegt Thirion.

Er raakte ook een persoon gewond toen een huis in Cuxac instortte. De prefect vreest dat de balans nog verder kan oplopen omdat de hulpdiensten moeilijk ter plaatse raken.

Interventies

De brandweer heeft afgelopen nacht 250 interventies uitgevoerd. "In een vijftiental gemeenten is de situatie hachelijk, in zes andere is ze zorgwekkend", zegt Thirion. Op enkele uren tijd is evenveel regen gevallen als normaal in een half jaar, vertelde Thirion eerder deze ochtend al op de Franse zender LCI.

De prefect raadt de bevolking af met de auto de weg op te gaan. "Maandagochtend regent het nog altijd, maar het peil lijkt nu te plafonneren. We moeten wel voorzichtig blijven." De dorpen Cuxac d'Aude en Pezens werden grotendeels geëvacueerd. Zo'n 8.000 huishoudens zaten vanochtend zonder elektriciteit als gevolg van de overstromingen.

Abritez-vous, réfugiez vous sur les étages, ne sortez pas. Signalez votre présence au 18/112. #Aude #Inondation #Catastrophe #VigilanceRouge pic.twitter.com/RePSyMzdbF Loïc Spadafora(@ loicspadafora) link