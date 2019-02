Al 125 doden na ontploffing benzineleiding in Mexico

IB

04 februari 2019

06u53

Bron: Belga

0

Na de ontploffing van een benzinepijpleiding vorige maand in het centrum van Mexico, is de dodentol opgelopen tot 125. Dat melden de Mexicaanse autoriteiten vandaag. Er liggen nog 22 slachtoffers in het ziekenhuis: sommigen zijn voor 80 procent of meer verbrand.