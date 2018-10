Al 118 doden door ebola in Congo kv

10 oktober 2018

21u01

Bron: Belga 0 De ebola-epidemie in het Oosten de Democratische Republiek Congo heeft al aan 118 mensen het leven gekost, onder wie ook drie kinderen. Dat blijkt uit de laatste balans van het Congolese ministerie van Volksgezondheid.

Het ministerie heeft zeven nieuwe bevestigde gevallen van ebola geregistreerd, waarvan zes in de regio rond Beni, in het noordoosten van het land. Drie daarvan, alle drie nog kinderen, zijn buiten het ziekenhuis overleden.

In totaal heeft de epidemie nu al aan 118 mensen het leven gekost. In 83 gevallen is de ebola-besmetting bevestigd, bij 35 andere overlijdens gaat het om een mogelijke besmetting met het virus. Het merendeel van de slachtoffers overleed nog voor de overheid begin augustus de epidemie uitriep.

De Congolese overheid heeft intussen 15.279 Congolezen gevaccineerd. 51 mensen raakten besmet, maar genazen van de ziekte.