Al 1 miljoen Venezolanen gevlucht naar buurland Colombia

01 november 2018

09u34

Bron: Belga 0 Colombia heeft in 2018 al meer dan 1 miljoen vluchtelingen uit het buurland Venezuela opgevangen. Dat blijkt uit cijfers die de Colombiaanse migratiedienst vandaag heeft bekendgemaakt.

"Momenteel wonen meer dan 1,032 miljoen Venezolanen in ons land, ongeveer 50 procent van hen die hun land verlaten hebben", zegt Christian Krüger, het hoofd van de Colombiaanse migratiedienst. Volgens Krüger beschikken ongeveer 573.000 Venezolanen in Colombia over geldige verblijfsdocumenten, terwijl er nog 240.000 dossiers in behandeling zijn. Naar schatting 217.000 mensen zijn niet geregistreerd.

De Venezolanen vluchten voor de honger en de economische crisis in hun land. Volgens de VN hebben al 2,3 miljoen van de zowat 31 miljoen inwoners het land verlaten. Experts zeggen dat het gaat om de grootste vluchtelingencrisis in de geschiedenis van Latijns-Amerika. Naast Colombia, zijn vooral Ecuador, Peru, Chili, de VS en Mexico belangrijke bestemmingen voor de Venezolaanse emigranten.

Venezuela is het olierijkste land ter wereld, maar maakt al enkele jaren een hevige economische crisis door. Wegens corruptie, wanbeheer en de sancties die de Verenigde Staten uitvaardigden, beschikt het land amper nog over buitenlandse valuta om levensmiddelen of medicijnen te importeren.

