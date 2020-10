Al 1,6 miljoen hectare vernield door bosbranden in Californië kv

Bosbranden hebben dit jaar ongeziene schade toegebracht in de Amerikaanse staat Californië. Bijna 1,6 miljoen hectare is in vlammen opgegaan. Dat is meer dan de oppervlakte van Vlaanderen.

Er kwamen al 31 mensen om het leven, zo melden de autoriteiten. Meer dan 53.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten.

Tot nu toe was 2018 in Californië het slechtste jaar op vlak van bosbranden, toen 0,7 miljoen hectare bos in vlammen opging en meer dan 100 mensen stierven.



Van de 20 grootste bosbranden in de geschiedenis van Californië, zijn er vijf van in de voorbije maanden. In Mendocino County woedt de grootste brand ooit in de staat. Na 50 dagen is die nog maar voor de helft onder controle.

De bliksem stak veel branden in gang, maar wetenschappers menen dat de klimaatopwarming ook een rol speelt. Augustus was de warmste maand ooit in Californië, en bomen en struiken waren al abnormaal droog en brandbaar door de droogte van de voorbije jaren.