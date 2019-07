Al 1,4 miljoen mensen willen geheimzinnige legerbasis Area 51 bestormen, op zoek naar bewijs buitenaards leven KVDS

17 juli 2019

12u34 70 Buitenland Met 1,4 miljoen zijn ze intussen, de Facebookgebruikers die de mysterieuze militaire basis Area 51 in de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada willen bestormen. 1,1 miljoen anderen toonden al hun interesse voor het event. De raid staat gepland op 20 september en moet eens en voor altijd duidelijk maken of de Amerikaanse regering op de site bewijs verbergt van buitenaards leven. Of het nu om een grap gaat of niet, het Amerikaanse leger kan er niet om lachen. “We zijn klaar om de VS en zijn bezittingen te beschermen”, klinkt het duidelijk.

Officieel is het een trainingsbasis van de Amerikaanse luchtmacht, maar volgens samenzweerders is er meer aan de hand in Area 51 (genoemd naar het vakje op de kaart waarin de militaire basis ligt). Zij zijn er zeker van dat het leger er bewijs verbergt voor het bestaan van buitenaards leven.

Mysterie

Er is dan ook veel mysterie rond de zwaar beveiligde basis. Hij zou al meer dan 60 jaar operatief zijn, maar pas in 2013 bleek uit vrijgegeven documenten van de CIA dat hij überhaupt bestond. In de documenten werd vermeld dat het om een basis ging waar vliegtuigen getest worden. Maar wat er zich exáct binnen de muren afspeelt, bleef altijd ‘top secret’.





Die geheimzinnigheid was al de aanleiding tot de wildste verhalen. Zo vertelde een - naar eigen zeggen - ex-werknemer in de jaren tachtig dat hij er wetenschappers een buitenaards ruimtetuig in elkaar zag zetten. Iets wat uiteindelijk niet bleek te kloppen – het ging om een geavanceerde weerballon – maar dergelijke verhalen maakten dat de mythe rond de basis bleef bestaan. Net als de theorieën dat er ultrageheime tests zouden gebeuren met vliegtuigen die voorzien waren van experimentele technologie. Technologie die zou komen van buitenaardse toestellen.

Een raid midden september moet nu duidelijk scheppen. Zo klinkt het toch in het Facebookevent ‘Bestorm Area 51, ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden’. Al 1,4 miljoen gebruikers gaven al te kennen dat ze erbij zullen zijn. 1,1 miljoen anderen toonden hun interesse. Op het discussieforum komt een onophoudelijke stroom van – bij tijden hilarische – berichten binnen.

Ochtend

Bedoeling is om in de vroege ochtend van 20 september met een groot aantal mensen naar de basis in Amargosa Valley te trekken. Leden van de groep deelden al een hele batterij aan aanvalsplannen en memes. Een lokaal bedrijfje liet al weten dat het alles live zal streamen. “We zullen allemaal samenkomen aan het Area 51 Alien Center en ons aanvalsplan bespreken”, klinkt het in de korte beschrijving van de groep. “Laat ons samen naar de aliens gaan kijken.”

Hoewel het om een grap lijkt te gaan, wordt er toch rekening mee gehouden dat er effectief mensen zullen opdagen. Het leger liet al weten dat het er niet mee zal lachen.

Luchtmachtwoordvoerder Laura McAndrews wil niet zeggen wat het leger precies van plan is mochten er mensen opdagen, maar ze maakt wel duidelijk dat het bittere ernst is. “We willen iedereen afraden om te proberen het gebied binnen te komen waar we het Amerikaanse leger trainen”, zei ze aan de krant The Washington Post. “De Amerikaanse luchtmacht staat altijd klaar om de VS en zijn bezittingen te beschermen.”

Hoe ver het leger daarin zal gaan, wordt niet gespecifieerd. Maar op een bordje aan de ingang van het militaire domein staat wel: ‘Gebruik van dodelijk geweld is toegestaan’.

