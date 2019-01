Al 1,2 miljoen kilo afval van overboord geslagen containers opgeruimd op Nederlandse stranden ADN

Bron: ANP 0 Opruimploegen hebben in Nederland al 1,22 miljoen kilo afval uit de overboord geslagen containers van schip MSC Zoe verzameld. Rederij MSC, de eigenaar van het schip, spreekt van een “opruimoperatie zonder weerga”.

Bijna driehonderd containers vielen vorige week van het vrachtschip MSC Zoe op de woelige Noordzee. Volgens MSC zijn 21 complete containers aangespoeld.

De spullen belandden op de stranden van Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog, in de Noordzee en de Waddenzee en bij het vasteland van Groningen en Friesland. In de containers zaten onder meer flatscreentelevisies, kussens, speelgoed, matrassen, fleecedekens, kuipstoeltjes, lattenbodems, gloeilampen en auto-onderdelen. Daarnaast vervoerde het schip schadelijke stoffen, zoals organisch peroxide in poedervorm.

Kleine plasticdeeltjes

Op de stranden liggen nu nog vooral kleine plastic deeltjes. Juist die zijn gevaarlijk, omdat dieren ze kunnen opeten. Ze moeten met de hand worden opgeruimd, het kan niet met machines. Daarom stuurt Staatsbosbeheer vandaag 22 boswachters en twee auto’s vanuit Friesland en Texel naar Terschelling. Zij zullen morgen helpen met opruimen.

Rederij MSC blijft het gebied in de gaten houden. Het waait er deze dagen namelijk hard. De wind kan spullen uit de containers naar de stranden blazen.

Veiliger containervervoer

De burgemeesters van de Waddeneilanden willen intussen een veiliger vervoer van containers op zee. In een brandbrief aan de voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer dringen ze aan om snel aanpassingen door te voeren die de veiligheid van vervoer van zeecontainers op de Noordzee bevorderen.

De burgemeesters willen onder meer beter toezicht en handhaving op het beladen en sjorren van de zeecontainers. Ook willen ze dat de containers worden voorzien van een GPS-marker en een chip. Daarmee worden ze makkelijker te lokaliseren als ze overboord slaan en is bovendien sneller duidelijk wat de inhoud is.

“Milieuramp”

De briefschrijvers spreken van een “milieuramp van nationale omvang’' en wijzen erop dat de natuur op de eilanden en in de Waddenzee de komende jaren aangetast zal zijn door de vervuiling met onder meer de kleine plasticdeeltjes.

“Omdat plastic nooit vergaat, blijven de effecten eindeloos merkbaar”, aldus de ondertekenaars van de vijf eilanden. Ook de bodem van de Noordzee zal volgens hen door dit incident blijvend vervuild zijn.

