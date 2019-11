Al 1,1 miljoen hectare grond verwoest bij bosbranden in Australië, nog meer bewoners geëvacueerd IB TT

13 november 2019

05u23

Bron: Belga 1 Bij de aanhoudende bosbranden die vorige maand startten, is al meer dan 1,1 miljoen hectare grond verwoest in het oosten van Australië. Dat melden de autoriteiten. Die hebben bewoners in de staat Queensland opgeroepen te evacueren, omdat de hevige bosbranden die er woeden maar moeilijk onder controle te krijgen zijn. Gisteren was er sprake van “catastrofaal gevaar” in de stad Sydney.

In New South Wales, de dichtstbevolkte deelstaat van het land, zijn er momenteel zeventig bosbranden, waarvan er vijftig nog niet onder controle zijn. Voor geen enkele brand gold vanochtend lokale tijd nog de hoogste alarmfase. Een tiental huizen zijn daarbij verwoest. In totaal werden er ongeveer 1.500 brandweermannen ingezet over de hele staat. Bewoners in verschillende steden werden daarbij verzocht om onmiddellijk te vertrekken. Zo ook de bewoners in Noosa North Shore, een populaire vakantiebestemming, waar een brand aan een camping de bewoners noodgedwongen in het water stuurde.

Gisteren was er sprake van een "catastrofaal gevaar" in de miljoenenstad Sydney en de nabijgelegen regio's, waar het heet en droog is. De temperaturen stegen tot eind de 30 graden en er was een sterke wind die snelheden tot 80 kilometer per uur bereikte. In totaal zijn al sinds vorige week meer dan 300 huizen verwoest. De brandweerautoriteiten zeggen dat het nog enkele maanden kan duren voor de branden volledig onder controle zijn, tenzij er regen valt.

Gisteren zijn 21 mensen gewond geraakt, onder wie 13 brandweerlieden, maar vielen er geen dodelijke slachtoffers. Een helikopter met een waterbom is bovendien bij een van de blusoperaties in de stad Pechey neergestort. De piloot heeft de crash overleefd. Eerder kwamen al drie mensen om. Ook voor de dieren in het wild zijn de bosbranden een bedreiging. Zo kwamen de afgelopen weken al zeker 350 koala's om het leven en werden verschillende leefgebieden door het vuur vernield.

Hollywoodacteur Russell Crowe liet op Twitter weten dat zijn huis in Nana Glen, in de buurt van het kuststadje Coffs Harbour “aangetast” is door de bosbranden, maar dat zijn familie veilig is.

De branden in Australië woeden vooral in de staten Queensland en New South Wales: