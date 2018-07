Akkoord tussen Trump en Juncker "stap in de goede richting": Duitsland is tevreden, Frankrijk en België blijven waakzaam bvb

26 juli 2018

14u53

Bron: Belga 0 In Duitsland wordt met tevredenheid gereageerd nu de dreiging van hoge Amerikaanse importheffingen op Europese auto's voorlopig is afgewend. Een dag na de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker toont Frankrijk zich echter op zijn hoede over de perspectieven op een nieuw handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De handelsafspraken zijn "een stap in de goede richting om het protectionisme terug te dringen", zo reageerde Charles Michel. De premier toont zich wel beducht voor de belangen van de Belgische landbouwers.

De Franse regering is uiteraard tevreden dat Trump en Juncker in Washington een handelsoorlog hebben kunnen afwenden. "Frankrijk heeft steeds gezegd dat een handelsoorlog enkel verliezers oplevert", reageert minister van Financiën Bruno Le Maire. "Het is dus goed dat we terug een dialoog over handelskwesties hebben met de Amerikanen."

Maar Le Maire vraagt wel "verduidelijkingen" over de afspraken tussen Trump en Juncker. "We willen geen onderhandelingen over een groot akkoord. We hebben de grenzen daarvan gezien met TTIP (Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag, nvdr.)", zo refereerde de minister naar de onderhandelingen over het ambitieuze vrijhandelsakkoord die twee jaar geleden met de machtswissel in de Verenigde Staten werden begraven.

Frankrijk wil alvast niet onderhandelen over landbouw en eist ook garanties dat "Europa niet gaat schipperen met zijn normen" op vlak van voedsel en milieu. Ten slotte eist Le Maire dat de Verenigde Staten hun openbare aanbestedingen meer openen. Die markt blijft voor Europese bedrijven immers nog "grotendeels gesloten", aldus de minister.

"Europe United"

De Duitse regering van haar kant begroet het resultaat in Washington als "constructief", zo tweette een woordvoerster van bondskanselier Angela Merkel. De dreiging van hoge Amerikaanse heffingen op Europese wagens is voorlopig van de baan en dat is voor Duitsland als grote exporteur een opsteker. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas is tevreden dat Europa "zich niet heeft laten verdelen". "Het antwoord op America First kan enkel Europe United zijn."

Protectionisme

In een persmededeling looft Michel de inspanningen van Juncker om de gespannen handelsrelaties met de Verenigde Staten te normaliseren. "De ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Washington en de daaropvolgende mededeling zijn een stap in de goede richting om het protectionisme terug te dringen. We zullen er alles aan blijven doen om een echt "gelijk speelveld" te garanderen en wederkerigheid te waarborgen", klinkt het.

Michel stelt wel dat "onze gevoelige sectoren verdedigen een prioriteit zal blijven". Net als de Franse regering hamert hij daarbij op de belangen van de landbouwers. "We zullen er met name voor zorgen dat de belangen van onze landbouwers worden gevrijwaard, zoals we ook zullen doen in de onderhandelingen met Mercosur", verzekert de eerste minister.

Hervorming Wereldhandelsorganisatie

Trump en Juncker spraken gisteren in Washington af om gesprekken aan te knopen over de afschaffing van alle douaneheffingen, non-tarifaire handelsbelemmeringen en subsidies op industriële goederen, behalve auto's. Daarnaast willen ze meer handel drijven in diensten, chemische producten, geneesmiddelen en sojabonen. "Dit zal markten openen voor landbouwers en werknemers, de investeringen doen toenemen en leiden tot meer welvaart in zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie", zo staat in de gemeenschappelijke mededeling die na afloop is verspreid.

De energiesamenwerking wordt versterkt en beide handelsblokken gaan de handen in elkaar slaan voor een hervorming van de Wereldhandelsorganisatie.