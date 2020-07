Akkoord over fonds om slachtoffers van Harvey Weinstein te vergoeden jv

01 juli 2020

07u58

Bron: AFP 2 Vrouwen die lastiggevallen en aangerand zijn door oud-filmproducent Harvey Weinstein toen ze voor hem werkten, kunnen binnenkort gecompenseerd worden via een fonds van 19 miljoen dollar. Dat is gisteren overeengekomen in twee rechtsvorderingen, meldt de procureur van de staat New York.

Volgens de procureur Letitia James werd het akkoord goedgekeurd door twee rechters, de rechter die toezicht houdt op de liquidatie van de Weinstein Company en een federale rechter in New York.

Als het akkoord bekrachtigd wordt, komt er een einde aan de federale rechtszaak tegen Weinstein en de rechtszaak die is aangespannen in februari 2018 door de aanklager van New York tegen de voormalige Hollywood-producent. "Na alle intimidatie, bedreigingen en discriminatie, zullen deze slachtoffers eindelijk gerechtigheid zien", aldus de procureur.

De advocaten die zes van de vrouwen vertegenwoordigen die aanklachten tegen Weinstein hebben ingediend, noemen de voorgestelde deal een “volledige uitverkoop”. De 68-jarige voormalige filmproducent is niet verplicht verantwoordelijkheid te nemen of uit eigen zak te betalen.

“Zeer oneerlijk”

De advocaten Douglas Wigdor en Kevin Mintzer zeiden dat de schikking “zeer oneerlijk” was jegens hun cliënten en andere vrouwen die niet het recht zouden hebben om vorderingen tegen Weinstein en anderen voor de rechtbank in te dienen. “We zijn volkomen verbaasd dat de procureur-generaal voor dit oneerlijke en onbillijke voorstel is, en namens onze cliënten zullen we krachtig bezwaar maken bij de rechtbank”, aldus Wigdor en Mintzer in een schriftelijke verklaring.

Weinstein zit sinds een paar maanden een gevangenisstraf van 23 jaar uit voor de aanranding en verkrachting van twee vrouwen in New York. Hij moet nog voorkomen in een rechtszaak rond soortgelijke aantijgingen in Los Angeles.