Akkoord over Duitse regeringsvorming bereikt na marathongesprekken: "Regering tegen Pasen" TK/TT

09u31

Bron: Belga 0 AP In Duitsland hebben de toplieden van de christendemocratische partijen CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD na meer dan 24 uren onderhandelen een akkoord bereikt. Er zal nu formeel verder onderhandeld worden over de vorming van een nieuwe GroKo of "grote coalitie". Tegen Pasen moet de nieuwe regering aan de slag kunnen.

Angela Merkel van de CDU, Horst Seehofer van de CSU en Martin Schulz van de SPD zullen hun achterban aanraden de onderhandelingen aan te gaan.

De partijen zaten afgelopen dagen al om de tafel voor de verkennende gesprekken. Daar moest uit blijken of voldoende pijnpunten konden worden weggenomen om verder te praten. De laatste ronde, die gisterenochtend begon, bleek zwaar: na ruim een dag was er nog altijd geen witte rook. Vanmorgen werd uiteindelijk toch een akkoord bereikt dat Merkel, Seehofer en Schulz op een persconferentie deze voormiddag voorstelden. De partijleiders toonden zich ingenomen met de uitkomst van de onderhandelingen. Schulz sprak over "uitstekende resultaten", CSU-voorman Horst Seehofer zei "bijzonder tevreden" te zijn.

REUTERS Vlnr. Horst Seehofer (CSU), Angela Merkel (CDU) en Martin Schulz (SPD).

Belastingverminderingen en minder migratie

De onderhandelaars hebben een document opgesteld van 28 pagina's. Dat ligt nu op tafel bij de betrokken partijen. Daarna komt er weer een grote groep van veertig onderhandelaars bij elkaar. Wordt het licht op groen gezet, dan dient een partijcongres van de SPD dat op 21 januari nog te bekrachtigen.

De drie partijen zijn het vannacht eens geraakt over een belastingvermindering van tien miljard euro gedurende de komende drie jaren. Er gaat tegelijkertijd extra geld naar woningbouw, onderwijs en onderzoek.

Ook over het heikele thema migratie zou er overeenstemming bereikt zijn. Vooral migratie via gezinshereniging zou fors ingeperkt worden. Inzake wapenhandel komt er een verbod op de uitvoer van wapens naar landen die betrokken zijn in het conflict in Jemen, met name Saoedi-Arabië.

De partijen CDU, CSU en SPD regeren nu ook al samen, maar voortzetting van die samenwerking was na de verkiezing niet vanzelfsprekend. Na de zware nederlaag van de SPD bij de parlementsverkiezingen wilden de sociaaldemocraten aanvankelijk in de oppositie, en nog steeds is er binnen de partij weerstand om opnieuw een coalitie met CDU/CSU aan te gaan. Onderhandelingen van de christendemocraten met de Groenen en de liberalen liepen eerder al spaak.