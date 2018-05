Akkoord over coalitieprogramma in Italië TT

17 mei 2018

22u17

Bron: Belga, Reuters 3 In Italië zijn de Vijfsterrenbeweging (M5S) en de Lega het eens geworden over een coalitieprogramma. Dat zei Luigi Di Maio van de protestpartij M5S na overleg met Matteo Salvini van de uiterst rechtse Lega. Maandag zullen ze het voorleggen aan president Sergio Mattarella.

Ook zouden ze vooruitgang boeken bij het overleg over het kiezen van een premier. Volgens bronnen bij het Italiaanse persbureau ANSA is M5S-parlementslid Emilio Carelli kandidaat. Carelli wilde tegen ANSA niets zeggen over zijn mogelijke kandidatuur.

De gesprekken tussen M5S en de Lega kwamen pas zeer recent van de grond omdat er aanvankelijk onenigheid was over de rol die Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi zou moeten spelen. Zijn partij is een bondgenoot van de Lega, die hem niet wilde laten vallen.

M5S weigerde echter met de door schandalen geplaagde Berlusconi in zee te gaan. Eind vorige week liet Berlusconi weten dat hij de vorming van een regering met alleen M5S en de Lega niet in de weg zou staan.

In het programma zouden vooral lagere belastingen en hogere uitgaven opgenomen zijn, net als het terugdraaien van de verhoogde pensioenleeftijd. Hoe Italië dat zal bewerkstelligen, met nu al een torenhoge staatsschuld, baart velen in de rest van Europa zorgen. Over een uitstap uit de euro zou het coalitieakkoord in elk geval niets vermelden.