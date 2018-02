Akkoord over "absoluut staakt-het-vuren" in Oekraïne op 5 maart

ep

28 februari 2018

19u48

Bron: Belga

0

Binnen de Contactgroep die zoekt naar een regeling voor het conflict in het oosten van Oekraïne is in Minsk een akkoord bereikt omtrent een "absoluut staakt-het-vuren" dat op 5 maart om 00.00 uur Kiev-tijd (4 maart 23.00 uur Belgische tijd) moet ingaan. Dit heeft gezant Vladislav Deinego van de (separatistische) Volksrepubliek Loegansk vandaag gezegd.