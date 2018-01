Akkoord onder separatistische partijen over Puigdemont als regeringsleider kv

Bron: Belga 2 AFP De belangrijkste separatistische partijen in Catalonië hebben een akkoord bereikt over de benoeming van Carles Puigdemont als leider van de nieuwe Catalaanse regering. Puigdemont verblijft momenteel nog in ballingschap in België en riskeert bij een terugkeer naar Spanje gearresteerd te worden.

De twee belangrijkste onafhankelijkheidsgezinde partijen, het door Puigdemont opgerichte Junts per Catalonia (JxCat), en het linkse Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), beslisten dinsdag dat Puigdemont hun kandidaat is aan het hoofd van de Catalaanse regering. Het separatistische kamp had bij de regionale verkiezingen van 21 december zijn meerderheid in het parlement vergroot.

In een gezamenlijke mededeling zeggen de partijen dat ze "Carles Puigdemont steunen als president van de Catalaanse regio". Op de concrete gevolgen wordt niet verder ingegaan. Het is niet duidelijk of de Catalanen hiermee voor een investituur via videoconferentie gaan.

"Fysiek aanwezig"

De Spaanse premier Mariano Rajoy had eerder nog gewaarschuwd dat Catalonië onder voogdij van Madrid zal blijven als Puigdemont probeert zijn regio vanuit Brussel te besturen. "Als iemand die functie wil invullen, moet hij ook fysiek aanwezig zijn", verklaarde Rajoy gisteren. Indien dat niet het geval is, blijft artikel 155 van de grondwet van kracht tot een nieuwe minister-president is gekozen, deelde hij voorts nog mee.

Het akkoord tussen de twee Catalaanse partijen bepaalt ook dat de linkse onafhankelijkheidspartij ERC opnieuw de parlementsvoorzitter mag leveren.

Het Catalaans parlement komt woensdag voor het eerst sinds de verkiezingen samen voor een constituerende zitting. De separatistische partijen beschikken in het regionale parlement over 70 van de 135 zetels, hoewel ze samen maar 47,5 procent van de stemmen haalden.

