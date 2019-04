Akkoord na meer dan een week: 62 geredde migranten worden opgevangen in Duitsland, Frankrijk, Portugal en Luxemburg SVM

13 april 2019

11u01

Bron: Belga/ANP 1 Vluchtelingen Malta heeft toestemming gegeven om 62 vluchtelingen aan land te laten brengen. De migranten blijven niet op het eiland, maar worden verdeeld over Duitsland, Frankrijk, Portugal en Luxemburg. Het reddingsschip Alan Kurdi van de Duitse hulporganisatie Sea-Eye lag al meer dan een week voor de kust van Malta.

De bemanning van het schip pikte op 3 april voor de kust van Libië in totaal 64 bootvluchtelingen op. Twee vrouwen die er slecht aan toe waren, werden al eerder naar Malta gebracht.

Het schip kreeg geen toestemming om in Italië of Malta aan te meren. Beide landen nemen een hard standpunt in over de aankomst van migranten uit Noord-Afrika.

Die toestemming is er nu overigens ook nog niet: de migranten zullen eerst op een Maltees schip gezet worden en dan pas aan land gebracht worden.