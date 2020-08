Akkoord Israël-VAE zou ook wapendeal bevatten, Netanyahu ontkent NLA

18 augustus 2020

14u05

Bron: Belga 0 Het vredesakkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zou ook een geheime clausule bevatten over wapenhandel. Dat heeft de Israëlische krant Yediot Ahronoth vandaag gemeld op basis van niet nader genoemde bronnen in de VS en de Emiraten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dat bericht tegengesproken.

De clausule zou onder meer de weg vrijmaken voor verkoop van ultramoderne Amerikaanse F-35 straaljagers en drone-technologie aan de Emiraten.

Israël heeft tot dusver dergelijke wapenhandel geweigerd, in het bijzonder als het om vliegtuigen of drones ging. Het land wil zo voorkomen dat andere landen in de regio een gelijkwaardige luchtmacht krijgen.

Minister Eli Cohen zei op de Israëlische televisie dat het standpunt van de regering daarover niet is veranderd. De krant Haaretz meldt echter op basis van niet nader genoemde bronnen dat er bezorgdheid groeit over het feit dat er een deal is bereikt zonder dat hoge defensieambtenaren werden geïnformeerd.

De Emiraten willen het derde Arabische land zijn na Egypte en Jordanië om diplomatieke betrekkingen met Israël aan te gaan. Daarover hadden beide landen afgelopen week een akkoord bereikt met hulp van de Verenigde Staten.