Akkoord in Pakistan moet einde maken aan protesten tegen vrijlating christelijke vrouw Redactie

03 november 2018

11u02

Bron: Belga 0 De Pakistaanse autoriteiten hebben een akkoord gesloten met de radicaalislamitische partij Tehreek-i-Labaik (TLP) om een einde te maken aan de protesten tegen de vrijlating van een christelijke vrouw die ter dood veroordeeld werd voor godslastering. Dat meldt BBC. De protesten hebben het leven in bepaalde plaatsen in het land stilgelegd.

In het akkoord is onder meer opgenomen dat de vrouw, Asia Bibi, het land niet mag verlaten. Een rechter moet daarover echter de finale beslissing nemen. Ook zal de overheid de manifestanten niet beletten om bij het Hooggerechtshof de beslissing om de vrouw vrij te laten aan te vechten, en zullen de manifestanten die werden opgepakt tijdens de protesten vrijgelaten worden. In ruil daarvoor vraagt de overheid aan TLP om de protesten te stoppen.

"We hadden twee opties. We konden geweld gebruiken, maar als je geweld gebruikt, kunnen mensen gedood worden. Dat is niet iets dat een staat mag doen. We hebben daarom geprobeerd te onderhandelen, en bij onderhandelingen geef je iets en neem je iets", zegt Pakistaans minister van Informatie Fawad Chaydhry aan BBC.

Permanente oplossing

Volgens sommigen capituleert de overheid zo tegenover de manifestanten, maar dat ontkent de minister. "We moeten stappen nemen tegen extremisten, tegen deze soort van gewelddadige protesten, en we moeten tot een permanente oplossing komen. Momenteel is dit geen remedie, we zijn nu het vuur aan het bestrijden. De remedie is het echte werk, en onze regering is vastberaden om een oplossing te vinden.”

Blasfemie

Een gerechtshof had woensdag de vrijlating bevolen van Bibi, die sinds 2010 in de dodencel zat. Daarop braken hevige protestbetogingen uit van islamistische groepen. Bibi werd ter dood veroordeeld voor blasfemie in een ruzie met moslimvrouwen terwijl ze op een boerderij werkte.

De advocaat van Bibi heeft ondertussen het land ontvlucht, omdat hij voor zijn leven vreest na bedreigingen van islamisten. "In het huidige scenario, is het voor mij niet mogelijk om in Pakistan te leven", zei Saiful Mulook zaterdagochtend vooraleer hij op het vliegtuig stapte. "Ik moet in leven blijven omdat ik de juridische strijd moet voortzetten voor Asia Bibi." De man kreeg geen bescherming na het vonnis van woensdag.

Bibi wordt volgens de BBC een van de dagen vrijgelaten. Volgens haar advocaat zou de vrouw voor haar veiligheid best naar een Westers land verhuizen. Verschillende landen hebben haar al asiel aangeboden.

