Akkoord in Amerikaanse Senaat over begroting 2018 en 2019 KVE

07 februari 2018

19u42

Bron: Belga 0 De leiders van de Republikeinse meerderheid en van de Democratische minderheid in de Amerikaanse Senaat hebben vandaag aangekondigd na een maandenlange strijd een compromis te hebben gevonden omtrent de begroting voor 2018 en 2019.

"Ik ben blij aan te kondigen dat onderhandelingen in beide kamers (van het Congres) en tussen de twee partijen omtrent de begroting voor Defensie en andere prioriteiten een belangrijk akkoord hebben opgeleverd, zei de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell.

"Na een maandenlange wetgevende impasse is dit akkoord over de begroting een echte doorbraak", klopte de Democraat Chuck Schumer zich op de borst.

Het compromis voorziet een betekenisvolle stijging van de uitgaven voor Defensie en andere programma's.

Beide partijen hebben maandenlang strijd gevoerd omtrent het budget en hebben meerdere keren overgangsfinancieringen moeten goedkeuren. Achtergrond was een discussie over een verhoging van het schuldplafond. In januari kwam het tot een "shutdown" van een groot aantal federale diensten toen er geen akkoord over een overgangsfinanciering kwam.

Eerste stap

De leiders van de Senaat kwamen tot een akkoord, hun collega's moeten het ook nog goedkeuren. Daarna is het de beurt aan het Huis van Afgevaardigden. Het is niet zeker dat er daar een compromis uit de bus komt. Er is ook nog geen akkoord over de migratie, een dossier dat de Democraten aan de begroting hebben gelinkt.

Schumer is tevreden omdat het akkoord een stijging van niet-militaire uitgaven voorziet vergelijkbaar met die van het Pentagon. Het gaat onder andere om onderwijs en gezondheidszorg, waarop de Republikeinen onder de Democratische president Barack Obama hadden beknot.