Akkoord binnen Duitse regering over strenger asielbeleid, geen sprake meer van 'transitcentra' TT

05 juli 2018

21u16

Bron: Belga, Focus 0 De Duitse regeringspartijen, CDU-CSU en SPD, hebben een akkoord bereikt over een pakket maatregelen om illegale migratie tegen te gaan. De kwestie zorgde de jongste weken voor veel verdeeldheid en dreigde zelfs de regering-Merkel te doen vallen. De 'transitcentra' waarvan begin deze week nog sprake was, komen er niet.

Eerder deze week bereikten CDU en CSU na weken van spanningen onderling een akkoord, maar het was nog afwachten of ook de sociaaldemocratische coalitiepartner SPD akkoord zou gaan.

De SPD verzette zich met name tegen het idee van 'transitcentra' aan de grens met Oostenrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU), die eiste migranten daar te kunnen terugsturen, vermeed het woord vanmiddag al bij het begin van de onderhandelingen.

Vanavond verklaarde hij dan ook dat de transitcentra er effectief niet zullen komen. Wel komen er "transitprocedures" in de kantoren van de politie aan de grens voor migranten die al in een ander EU-land een asielaanvraag hebben lopen. "Er is daar geen prikkeldraad of iets soortgelijks", aldus Seehofer. Er zouden elke dag maar twee tot vijf migranten aankomen, die al binnen de 48 uur opnieuw "de volledige vrijheid" zouden krijgen. Ze zouden echter Duitsland niet binnen mogen.

Bovendien gaat het voortaan enkel om migranten die al elders een asielprocedure hebben lopen. Eerder heette het dat alle migranten die al elders via vingerafdrukken geregistreerd waren, teruggestuurd zouden worden, en dat is een veel omvangrijkere groep.

Volgens de SPD is ook overeengekomen dat de asielprocedures in Duitsland verkort zullen worden. Nog dit jaar moet er een omvangrijke nieuwe migratiewet gestemd worden in het parlement, met onder andere voorstellen over legale arbeidsmigratie.

