Akkoord Armenië en Azerbeidzjan over wapenstilstand RL

10 oktober 2020

02u38

Bron: Belga, Reuters 0 UPDATE Armenië en Azerbeidzjan zijn een staakt-het-vuren overeengekomen in de strijd over de betwiste regio Nagorno-Karabach. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov bekendgemaakt.

De wapenstilstand moet zaterdagmiddag al ingaan, zodat beide partijen krijgsgevangen en stoffelijke overschotten kunnen uitruilen.

De mededeling van Lavrov kwam na een tien uur durende onderhandeling met zijn collega's uit Armenië en Azerbeidzjan. De Russische minister kondigde ook aan dat de partijen bereid zijn om gesprekken te beginnen over de oplossing van het conflict.

Rusland heeft namelijk goede banden met zowel Armenië als Azerbeidzjan. De twee landen zijn sinds bijna twee weken weer in gevecht om Nagorno-Karabach, waar vooral etnische Armeniërs wonen. Internationale leiders hebben opgeroepen een einde te maken aan de gevechten.

Donderdag begonnen de vanuit de zogeheten Minsk-groep geplande overleggen over een staakt-het-vuren in het gebied. Deze groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) wordt voornamelijk gevormd door Frankrijk, Rusland en de VS en probeert sinds 1994 een oplossing te vinden voor het conflict. Armenië gaf echter aan niet aan te schuiven zolang er gevochten wordt.

Lees ook:

Na dagen van intense bombardementen op hoofdstad Nagorno-Karabach lijkt ‘pauze’ ingezet (+)

Armeense lanceert collectie ten voordele van slachtoffers van oorlog in haar thuisland: “Elke euro is welkom, er moet heel veel worden heropgebouwd”