Akelige tekening van seriedoder en kannibaal Jeffrey Dahmer toont glimp van horror die zich in zijn hoofd afspeelde KVDS

11 september 2018

08u43

Bron: Netflix, The Sun 4 Het ziet eruit als een onschuldige kindertekening, maar het verhaal erachter is ronduit ziekelijk. De advocate van de beruchte Amerikaanse seriemoordenaar en kannibaal Jeffrey Dahmer (werd 34, overleden in 1994) heeft in de nieuwe docureeks ‘Dark Tourist’ op Netflix een griezelige schets getoond die haar cliënt maakte van een altaar dat hij bouwde met de resten van zijn slachtoffers. De man mag dan dood zijn, uit de serie blijkt dat zijn erfenis nog springlevend is. Opgelet: niet voor gevoelige lezers.

De ‘kannibaal van Milwaukee’ doodde in totaal 17 jongens en mannen en dat tussen 1978 en 1991. Zijn allereerste slachtoffer maakte hij enkele weken voor hij de middelbare school afrondde, nadat hij geëxperimenteerd had op dieren. Hij lokte Steven Mark Hicks mee naar zijn ouderlijke huis waar hij sinds de scheiding van zijn ouders alleen woonde. Daar vermoordde hij hem door hem met een halter te slaan en te wurgen. Hij hield het lichaam een tijdje bij en ging er daarna mee aan de slag. Hij loste het vlees op in zuur, verbrijzelde de botten en verspreidde ze vervolgens in de bossen achter zijn woning.

Tweede slachtoffer

Het duurde 9 jaar voor er een tweede slachtoffer viel. Hij was in de tussentijd in het leger gegaan maar door problemen met alcohol en enkele zedenfeiten – onder meer met minderjarigen – weer van het rechte pad afgeraakt. Het jaar daarop vielen er nog twee doden. Met hen verfijnde Dahmer zijn manier van werken. Hij zocht zijn slachtoffers bij homobars en badhuizen en lokte hen telkens mee naar huis. Daar verdoofde hij hen met een slaapmiddel en wurgde hij hen. Hij had vaak seks met de lichamen, ontleedde ze en at er delen van op. De schedels bewaarde hij, net als enkele lichaamsdelen, de rest werd opgelost in zuur of begraven.





De jaren daarop maakte de seriedoder nog 13 slachtoffers. Op enkele van hen paste hij voor ze stierven een soort lobotomie toe door een gaatje in hun schedel te boren en er zoutzuur of kokend water in te gieten. Doel was om willoze seksslaven te creëren, iets wat natuurlijk niet lukte. (lees hieronder verder)

Het rijk van Dahmer raakte uit toen een van zijn slachtoffers erin slaagde om te ontsnappen. Tracy Edwards was op 22 juli 1991 meegelokt naar het huis van de moordenaar. Toen hij er met een mes bedreigd werd, de stank van de dood rook en foto’s vond van de verminkte slachtoffers van Dahmer, besefte hij dat hij de volgende zou zijn. Hij vocht zich een weg naar buiten en toen hij even later met de politie terugkwam, vond die drie hoofden en een hart in de koelkast, schedels, fotomateriaal, chloroform en verscheidene lichaamsdelen op sterk water.

900 jaar cel

Dahmer werd gearresteerd en uiteindelijk veroordeeld tot meer dan 900 jaar cel. Eind 1994 werd hij vermoord door een medegevangene. Ondanks zijn dood leeft zijn nalatenschap verder, zo ontdekte reportagemaker David Farrier. Hij reisde voor een docureeks naar Milwaukee, waar hij een toeristische wandeling volgde langs de plaatsen waar de seriedoder zijn slachtoffers oppikte en enkele vreemde ontmoetingen had. (lees hieronder verder)

De reportagemaker gaat onder meer langs bij Wendy Patrickus, de advocate van Dahmer. Zij haalt op zeker moment een stuk papier boven dat ze van haar cliënt kreeg en waarop een schets van het altaar staat dat de man in zijn flat had gemaakt met schedels. “Hij bewaarde de volledige lichamen van de twee op het uiteinde”, doet ze het verhaal. “Hij had iets met handen. Die hield hij vaak bij.”

Lamp

“Hij had ook een lamp met bollen die boven de schedels hingen om ze uit te lichten”, gaat ze verder, terwijl Farrier vol afgrijzen toekijkt. “Hij ging dan in zijn zetel zitten om ernaar te kijken. Het was zijn eigen kleine schrijn voor zichzelf.”

Farrier was duidelijk niet goed van de ontmoetingen en van de tekening. “Het is echt akelig om je te bedenken dat Dahmer die schets gemaakt heeft”, zegt hij. “Maar het was tegelijk fascinerend om een glimp te krijgen van wat zich in het hoofd van een seriedoder afspeelt.”