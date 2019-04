AK-partij wil na afwijzen hertelling nu nieuwe verkiezingen in heel Istanboel IB AW MVDB

09 april 2019

14u29

Bron: AD.nl 0 UPDATE De AK-partij van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat de lokale verkiezingen in Istanboel van vorige week worden overgedaan wegens onregelmatigheden.

De partij blijft zich daarmee verzetten tegen de uitslag die in het voordeel uitviel van de oppositiepartij CHP. Na de verkiezingen eiste de AK-partij al een hertelling. De kiescommissie bepaalde dat dit in 17 districten moest gebeuren. De kandidaat van de CHP Ekrem Imamoglu bleef echter winnaar en aangewezen persoon om burgemeester van de grootste stad van het land te worden, in plaats van de AKP’er en oud-premier Binali Yildirim.

Nadat de centrale kiesraad een nieuw verzoek van de AK-partij afwees om alle stemmen in Istanboel te hertellen, kwam de AK vandaag met de eis dat de verkiezingen moeten worden overgedaan. Volgens de partij zijn er dingen gebeurd die ‘een direct effect’ hebben op de uitslag. De kiesraad is echter bereid tot een hertelling van 51 stembussen, verdeeld over 21 van de 39 kiesdistricten van Istanboel.

Georganiseerde misdaad

Erdogan sprak van ‘georganiseerde misdaad’ die invloed had op de stembusgang. Volgens hem waren er camerabeelden die uitwijzen dat sprake is geweest van verduistering, zonder aan te geven wat er precies aan de hand zou zijn geweest.



Als de kiescommissie niet instemt met het overdoen van de verkiezingen, zal er altijd twijfel blijven over de uitslag in Istanboel, meent de AK-partij. “Hoe komt het dat het verkiezingssysteem dat je een dag geleden nog aanprees als het veiligste ter wereld, resulteerde in de meest omstreden verkiezing van Turkije?’” verweet Imamoglu Erdogan na diens uitspraken.