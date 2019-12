Airbus zet 16 medewerkers aan de deur op verdenking van spionage NLA

01 december 2019

16u54

Bron: Belga 0 Het Europese luchtvaartbedrijf Airbus heeft 16 werknemers ontslagen omdat ze van industriële spionage verdacht worden. Hun verdenking is gebaseerd op een onderzoek van justitie in Duitsland. Dat berichten Duitse media vandaag.

Volgens het Duitse persagentschap Deutsche Presse Agentur (DPA) heeft Airbus de ontslagen bevestigd, zonder meer details te geven. In september hadden bronnen binnen het bedrijf aangegeven dat justitie in Duitsland een onderzoek voerde omdat ze medewerkers van Airbus ervan verdachten intern te spioneren bij wapenprojecten met het Duitse leger.

"Sommige van onze werknemers waren in het bezit van documenten die ze niet hadden mogen hebben", klonk het. De medewerkers waren aan de slag bij Programme Line Communications, Intelligence and Security (CIS) in München, dat zich bezighoudt met onder meer cyberveiligheid. Airbus zegt volledig samen te werken met de bevoegde autoriteiten in het dossier.

Volgens Duitse media waren de betrokken medewerkers in het bezit geraakt van geheime dossiers van het Duitse leger over onder meer de aanschaf van een communicatiesysteem.