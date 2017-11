Airbus, Siemens en Rolls Royce willen tegen 2020 elektrisch vliegtuig klaar hebben ep

Een Airbus A320. Airbus, Siemens en Rolls Royce slaan de handen in elkaar om een hybride-elektrische vliegtuigmotor te ontwikkelen. Een testvliegtuig zou tegen 2020 klaar moeten zijn, zo melden de bedrijven vandaag.

De samenwerking hing al enkele dagen in de lucht, maar is nu pas officieel bevestigd. Siemens zal een elektrische motor van 2 Megawatt leveren. Die is half zo krachtig als een conventionele aandrijving. Rolls-Royce levert een gasturbine die in de romp van het vliegtuig wordt ingebouwd om stroom te genereren voor de elektrische motor. Airbus tot slot is verantwoordelijk voor de integratie van de systemen.