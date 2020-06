Airbus schrapt duizenden jobs en vermindert productie met 40 procent IB

29 juni 2020

01u21

Bron: Belga 0 Vliegtuigbouwer Airbus gaat twee jaar lang zijn productie en leveringen met 40 procent verminderen en duizenden jobs schrappen, als reactie op de gevolgen die de coronacrisis heeft op de luchtvaartsector.

"We kunnen ons niet loskoppelen van de ontwikkelingen bij de luchtvaartmaatschappijen", zegt Airbus-topman Guillaume Faury vandaag in de Duitse krant Die Welt.

Waar Airbus tot dusver sprak van een productievermindering met 30 procent, is dat nu 40 procent geworden. De productievermindering zou ook volgend jaar aangehouden worden.

40 A320-toestellen per maand

Van de meest verkochte vliegtuigreeks A320 zullen nog maar 40 toestellen per maand gebouwd worden. Volgens Faury staan momenteel heel wat gebouwde vliegtuigen geparkeerd. De luchtvaartmaatschappijen nemen ze voorlopig door de coronacrisis niet af. Het zal volgens de topman tot eind 2021 duren vooraleer productie en leveringen weer op hun normaal niveau zitten.

De vliegtuigbouwer gaat daarom ook snijden in het personeelsbestand. Over de precieze omvang van het banenverlies wil Faury pas eind juli duidelijkheid geven, na gesprekken met de werknemersvertegenwoordigers. Er wordt gespeculeerd dat tot 15.000 van de 90.000 banen in de divisie burgerluchtvaart geschrapt zouden worden. "Het gaat erom onze toekomst veilig te stellen", besluit Faury.