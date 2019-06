Airbus profiteert van aanhoudende problemen bij concurrent Boeing IB

18 juni 2019

03u03

Bron: Belga 0 Airbus profiteert met zijn nieuwe vliegtuig A321 XLR van de vertraging die Boeing heeft opgelopen bij de ontwikkeling van een nieuw vliegtuig voor de middellange afstand. Airbus haalde voor het vliegtuig, dat ruim 8.700 kilometer kan vliegen, tijdens de eerste dag van de internationale luchtvaartshow in Parijs voor miljarden dollars aan orders binnen. Bij Boeing staat de teller vooralsnog op nul.

Leasemaatschappij Air Lease bestelde honderd toestellen van Airbus. Behalve om de A321 XLR gaat het daarbij ook om A220-toestellen, vliegtuigen die door Airbus zijn overgenomen van Bombardier. De order is volgens ingewijden tegen catalogusprijzen 11 miljard dollar waard.

Ook American Airlines zou interesse hebben in vijftig A321 XLR-toestellen. Die deal wordt later deze week bekendgemaakt, vertelden ingewijden tegen persbureau Reuters. Een deel van de vijftig vliegtuigen zou om al eerder geplaatste orders voor andere vliegtuigtypes gaan, die nu worden omgezet in bestellingen voor het nieuwe toestel.

“Zeer sterke vraag na A32-toestellen”

Boeing heeft het werk aan een concurrent voor de A321 XLR tijdelijk stilgelegd terwijl het werkt aan oplossingen voor de aan de ketting gelegde 737 MAX. Airbus laat weten "zeer sterke vraag" te zien naar alle toestellen uit zijn A320-serie, de directe concurrent van de 737 MAX.

De luchtvaartshow van Parijs is maandag begonnen op het vliegveld Le Bourget in de buurt van de Franse hoofdstad en duurt tot en met zondag. Het evenement wordt om de twee jaar georganiseerd.