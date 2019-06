Airbus-grondlegger Roger Béteille overleden FVI

22 juni 2019

19u43

Bron: Belga 0 De Fransman Roger Béteille, een van de grondleggers van de Europese vliegtuigbouwer Airbus, is op 14 juni op 97-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt het bedrijf. Net dit jaar viert Airbus zijn vijftigste verjaardag.

Airbus was aanvankelijk een gezamenlijk project van Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland, die een waardig alternatief wilden stichten voor het Amerikaanse Boeing. Elk land specialiseerde zich: de Duitsers deden de staart, de Britten de vleugels en de Fransen de centrale romp en de cockpit.

Béteille was een van de "founding fathers" en was van 1975 tot 1985 algemeen directeur van het bedrijf. Toen het Airbus-plan eind jaren zestig begon, was hij technisch directeur bij de Franse vliegtuigmaker Sud-Aviation. "Ik slaagde erin een systeem te maken waarbij elke partner zich met zijn eigen zaken bezig hield, maar ook aanvaardde dat de anderen een vinger in de pap hadden", legde hij twintig jaar geleden in een interview uit.

In 2012 kreeg een assemblagefabriek voor de Airbus A350 in Toulouse de naam van Béteille. Hij nam toen zelf nog deel aan de inhuldiging.