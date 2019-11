Airbnb stopt met verhuren huizen voor feestjes IB

03 november 2019

00u58

Bron: ANP 0 Airbnb stopt de verhuur van huizen voor feestjes. Dat heeft directeur Brian Chesky verklaard nadat afgelopen week vijf mensen omkwamen bij een schietpartij bij een feestje in een verhuurd huis in het Californische stadje Orinda.

"We verdubbelen onze inzet om feestjes zonder toestemming te voorkomen en we willen af van wangedrag van huurders en verhuurders", aldus Chesky. Het Halloweenfeest werd gehouden in een Airbnb-huis dat speciaal voor de gelegenheid was gehuurd. Er kwamen honderden mensen op af.

"Het menselijke toezicht op reserveringen met een hoog risico wordt uitgebreid", zei Chesky. Ook komt er een feesthuisteam dat zich toe gaat leggen op het voorkomen van de verhuur van huizen voor feestjes.

De schietpartij vond donderdagavond kort voor 23 uur (lokale tijd) plaats bij een woning in Orinda. Meer dan 100 honderd mensen waren samengekomen in de woning om Halloween te vieren.