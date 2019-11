Airbnb gaat na Halloween-drama niet toegestane feestjes in huurwoningen bestrijden IB

03 november 2019

Bron: Belga 0 Verhuurplatform Airbnb gaat extra inspanningen leveren om niet toegestane feestjes in huurwoningen te beperken. Dat heeft topman Brian Chesky aangekondigd na een drama op een Halloweenfeest afgelopen donderdag.

Donderdagavond kwamen bij een schietpartij vijf mensen om het leven in Orinda, nabij San Francisco. Verschillende anderen raakten gewond. Het incident deed zich voor in een huis dat werd verhuurd via Airbnb. Meer dan honderd mensen waren die avond aanwezig op het feest.

“Wat er donderdagavond gebeurd is in Orinda, in Californië, is verschrikkelijk”, schrijft medeoprichter en de baas van Airbnb, Brian Chesky, in een reeks tweets. “Vanaf vandaag verbieden we ‘feesthuizen’ en verdubbelen we onze inspanningen om niet toegestane feestjes te bestrijden en om misbruik van verhuurder en gast tegen te gaan, zoals het misbruik dat leidde tot de vreselijke gebeurtenissen in Orinda.”

Handmatige screening

Om dat te doen, gaat Airbnb onder meer de “handmatige screening” verhogen van reserveringen met een hoog risico, die opgemerkt worden door de risicodetectietechnologie. Verder zal het bedrijf een team oprichten dat snel kan ingrijpen wanneer er problemen zijn en zal het sancties opleggen aan gebruikers die de regels rond feestjes niet naleven.

“We moeten ons best doen en dat zullen we doen”, aldus Chesky nog. “Dit is onaanvaardbaar.”

