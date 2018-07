Air India censureert Taiwan van website Arne Adriaenssens

05 juli 2018

17u48

Bron: Times of India 0 De Indische luchtvaartmaatschappij Air India heeft het woord ‘Taiwan’ op heel zijn website vervangen door ‘Chinees Taipei’. Ze deden dat op vraag van China.

Het Indische luchtvaartbedrijf Air India voerde in alle stilte een wijziging door op hun website. Ze schrapten de naam van het land 'Taiwan' op elke pagina en vervingen dit door 'Chinees Taipei'. Ze deden dit op vraag van China. Hoewel Taiwan door de meerderheid van de wereld als een staat op zich wordt beschouwd, ziet China het nog steeds als een deel van de Volksrepubliek.

Air India vliegt zelf niet op Taiwan/Chinees Taipei, maar werkt samen met Air China voor deze vluchten. Dat is waarschijnlijk ook de reden voor de plotse naamwisseling op de website

In April stuurde Chinese luchtvaartautoriteiten al een brief uit waarin ze opriepen de naam Taiwan op alle websites die aan hen gelinkt waren, aan te passen. Air India besloot nu dus op dat verzoek in te gaan.