Air France-KLM verwacht nieuwe aandelen uit te geven ISA

31 juli 2020

17u09

Bron: ANP 0 Air France-KLM moet op een bepaald moment nieuwe aandelen uitgeven om de crisis te doorstaan. Dat zei financieel topman Frédéric Gagey in een conference call met analisten. Zij vroegen hem onder andere hoe het luchtvaartconcern leningen van de Nederlandse en Franse overheid verwacht terug te betalen.

2,6 miljard euro verlies

Door de coronacrisis zag Air France-KLM in het tweede kwartaal bijna de gehele passagiersstroom wegvallen, nadat reisbeperkingen internationaal reizen onmogelijk hadden gemaakt. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie leed een verlies van 2,6 miljard euro op een sterk gedaalde omzet.

Zowel Nederland als Frankrijk heeft een aandelenbelang van circa 14 procent in Air France-KLM. De Nederlandse regering gaf bij de aankondiging van 3,4 miljard euro steun, in de vorm van directe leningen en kredietgaranties, al aan dat een kapitaalinjectie door aandeelhouders de meest logische optie voor vervolgsteun is. Frankrijk zegde dit jaar al een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro toe.

Kapitaalinjectie

Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil niet vooruitlopen op een mogelijke aankoop van extra aandelen. Dat is nog "niet aan de orde", laat zijn ministerie weten. Hoekstra hield al rekening met een extra aandelenuitgifte. Of de Staat "in dat geval aan een kapitaalinjectie zal deelnemen hangt af van de dan geldende situatie", schreef de minister indertijd aan de Tweede Kamer.

Het kabinet kan niet zomaar uitbreiding van het staatsbelang aankondigen, omdat daarvoor nauw overleg met de Kamer is vereist. De Kamer voelde zich bij de vorige aankoop karig geïnformeerd en tilt daar sindsdien nog zwaarder aan.

De Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire verklaarde tegenover televisiezender CNEWS al dat hij "alles zal doen" om Air France te behouden voor Frankrijk. Daarbij is een kapitaalverhoging niet uitgesloten, zei staatssecretaris Agnès Pannier-Runacher in een interview met radiozender LCI.