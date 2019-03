Air Canada serieus in de problemen door Boeing 737 MAX-8 mvdb

15 maart 2019

13u23

Bron: ANP - Bloomberg 0 Air Canada schrapt zijn eerder afgegeven financiële verwachtingen voor dit jaar als gevolg van de problemen met de Boeing 737 MAX-8. De Canadese luchtvaartmaatschappij heeft relatief veel van zulke toestellen, die wereldwijd op de meeste plekken niet meer mogen vliegen in reactie op de twee recente crashes met een 737 MAX-8.

Gemiddeld vervoert Air Canada dagelijks 9000 tot 12.000 passagiers met een 737 MAX-8. De maatschappij verwacht dat het omboeken van vluchten niet zonder slag of stoot zal gaan en rekent ook op overbelasting van callcenters door vragen van klanten. Air Canada is bezig met een noodplan om grotere problemen te voorkomen.

Vorig weekend stortte een Boeing 737 MAX-8 kort na het opstijgen neer in Ethiopië. Alle 157 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Enkele maanden eerder had een soortgelijk ongeluk plaatsgevonden in Indonesië. Een verband is nog niet aangetoond. Boeing houdt vol dat het type toestel veilig is, maar kwam wel al eerder met aangepaste vlieginstructies en deze week met een software-update.