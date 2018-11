Aimen Dean was ooit bommenmaker bij al-Qaida: “Kinderen terughalen? Als ze ouder zijn dan 12 jaar is het verloren zaak” Gunter Van Stappen

15 november 2018

14u36

Bron: VTM Nieuws 0 Aimen Dean, één van de belangrijkste bommenmakers van al-Qaida en jarenlang spion voor de Britse inlichtingendienst, was gisteren in ons land. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers kon hem exclusief spreken. “Jonge moslims in Europa hebben twee keuzes: de optie van de natiestaat die tot vrede leidt of de optie van al-Qaida en IS”, zegt Dean.

Dean gaf in de Koninklijke Militaire School van Brussel een lezing voor een aantal genodigden van het leger, de politie en de inlichtingendiensten. Hij was explosievenmaker bij al-Qaida en de rechterhand van Osama Bin Laden. Hij besliste de terreurorganisatie echter de rug toe te keren en werkte jarenlang als spion voor westerse inlichtingendiensten.

Zijn boodschap aan de overheid en jonge moslims in ons land is duidelijk. “Er zijn twee heel duidelijke opties. De optie van de natiestaat die tot vrede en welvaart leidt, ongeacht hoe klein je eigen aandeel daarin ook mag zijn. Of de optie van Al Qaeida en IS, die leidt tot anarchie, chaos en anti-moslimgevoelens in Europa. Het eindresultaat kan zijn dat moslims verdreven worden uit Europa.”

Leven in gevaar

Wat te doen met kinderen van IS-strijders die vastzitten in Syrië en Irak? Dean heeft op die lastige vraag een duidelijk advies voor de Belgische overheid. “Als ze tussen 1 en 5 jaar oud zijn, zou ik ze terughalen. Werk aan een intense rehabilitatie en plaats ze bij betrouwbare families of in goede rehabilitatiefaciliteiten”, zegt Dean. “Tussen vijf en tien jaar oud zou ik ze in rehabilitatie plaatsen in het buitenland. Ver weg eerst. Als ze ouder zijn dan 12 is het een verloren zaak.”

Deans keuze om al-Qaida de rug toe te keren en zich in te zetten tegen islamitisch extremisme kostte hem al twee keer bijna zijn leven. Hij en zijn gezin leven nu ondergedoken en onder voortdurende bescherming.