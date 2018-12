AI: “Wereldwijd steeds meer vrouwen op de barricaden tegen seksistisch beleid” kv

10 december 2018

Bron: Belga 0 Zogenaamde 'sterke' wereldleiders houden er een vrouwonvriendelijk, xenofoob en homofoob beleid op na, en halen zo fundamentele vrijheden en rechten onderuit. Wereldwijd zijn er echter ook steeds meer vrouwen die op de barricades staan om actie te voeren voor de mensenrechten. Dat blijkt uit een rapport van Amnesty International dat terugblikt op de mensenrechtensituatie in 2018, en wordt gepubliceerd naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

"Verschillende wereldleiders hebben de aanval ingezet op vrouwenrechten en hanteren schaamteloos een misogyne retoriek. Deze leiders beweren verdediger te zijn van traditionele waarden en het gezin, maar in de realiteit voeren ze een beleid dat vrouwen hun rechten ontzegt", zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. "In ons jaaroverzicht zien we gelukkig ook dat we de proteststem van vrouwen niet mogen onderschatten.

Vrouwenrechtenbewegingen zijn uiteraard niet nieuw, maar het afgelopen jaar zagen we wereldwijd weer meer vrouwen de straat op trekken om vrouwenrechten vurig te verdedigen.”



In India en Zuid-Afrika protesteerden duizenden tegen wijdverspreid seksueel geweld. In Saoedi-Arabië en Iran voerden vrouwen moedig actie tegen respectievelijk het rijverbod en het verplicht dragen van de hoofddoek. In Argentinië, Ierland en Polen werd er massaal gedemonstreerd tegen strenge abortuswetten. In de VS, Europa en Japan namen miljoenen mensen deel aan vrouwenrechtenmarsen.

Vrijheid op het spel

Vrouwelijke activisten die hun nek uitsteken om onrecht aan te kaarten, zetten echter ook hun leven en vrijheid op het spel. "Zo is er Ahed Tamimi, een jonge activiste die onterecht opgesloten werd omdat ze durft opkomen voor de rechten van Palestijnen", aldus Amnesty. Drie vrouwen zitten dan weer in een Saoedische cel omdat ze campagne voerden voor vrouwenrechten, terwijl de Braziliaanse Marielle Franco eerder dit jaar brutaal om het leven werd gebracht omdat ze zich onbevreesd inzette voor mensenrechten.

Drijvende kracht achter deze trend is de wij-zij-retoriek van verschillende Europese politici en het angstbeleid dat ze voeren. Dit soort beleid is een sluipend en gevaarlijk gif. Wies De Graeve, Amnesty International

Europa: intolerantie, haat en discriminatie in opmars

En ook in Europa staan fundamentele rechten en vrijheden onder zware druk. Intolerantie, haat en discriminatie zijn in opmars op Europees grondgebied. Bovendien krijgen kritische stemmen en organisaties steeds minder ruimte om het beleid van de overheid te beoordelen.

“Drijvende kracht achter deze trend is de wij-zij-retoriek van verschillende Europese politici en het angstbeleid dat ze voeren. Bepaalde groepen zoals migranten en vluchtelingen worden als zondebok bestempeld voor reële sociale en economische problemen waar burgers terecht een antwoord op verwachten. Dit soort beleid is een sluipend en gevaarlijk gif", zegt Wies De Graeve.

Hij verwijst zo naar landen als Hongarije, waar de regering de strijd tegen mensenrechten verder opvoert en trots communiceert over inbreuken op het Europees en internationaal recht. "Rechten van migranten en vluchtelingen worden niet gerespecteerd, het recht op vreedzaam protest werd ingeperkt, daklozen worden als misdadigers behandeld en het voortbestaan van legitieme middenveldorganisaties staat zwaar onder druk", klinkt het. "Ook in Polen wankelt de rechtstaat en in Turkije raast de repressiegolf vernietigend verder.”