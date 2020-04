AI-bedrijf ontwikkelt detector die kan zien of je social distance respecteert KVDS

30 april 2020

23u34 6 Een bedrijf dat zich specialiseert in artificiële intelligentie (AI) voor de productiesector, heeft een detector ontwikkeld die aangeeft of iemand de sociale distance wel respecteert. De detector kan videobeelden van camera’s in real time analyseren.



Het bedrijf in kwestie heet Landing AI en werd opgericht door de bekende Amerikaanse professor en zakenman Andrew Ng. De detector is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven, zodat ze kunnen nagaan of de regels rond social distancing gerespecteerd worden op de werkvloer.

Fabriek

De AI-technologie kan bijvoorbeeld in de software van beveiligingscamera’s geïntegreerd worden die op de werkvloer in een fabriek gericht zijn. In een demofilmpje is te zien dat mensen die de sociale afstand niet respecteren oplichten in rood, en de anderen in groen. Met een lijn wordt telkens weergegeven tussen welke personen niet voldoende afstand is.





Volgens Landing AI zou het systeem ook een alarm kunnen geven, zodat mensen er zich bewust van worden dat ze meer afstand moeten houden.

Het bedrijf zegt dat het systeem geen individuen herkent, wat belangrijk is in termen van privacy. Het drukt er wel op dat het beter alleen gebruikt wordt op een transparante manier en met de uitdrukkelijke toestemming van iedereen die erbij betrokken wordt.

