AI: "Amerikaanse en Britse wapenleveringen aan Saoedische coalitie eisen burgerslachtoffers"

"Amerikaanse en Britse wapenleveringen aan Saoedische coalitie eisen burgerslachtoffers" Ook Waalse wapenleveringen onder vuur

23 maart 2018

01u15

Bron: Belga 1 Mensenrechtenorganisatie Amnesty International hekelt dat wapenleveringen door onder andere de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan Saoedi-Arabië, burgerslachtoffers in Jemen eisen. Saoedi-Arabië grijpt in dat land immers in tegen sjiitische rebellen, aan het hoofd van een Arabische coalitie.

"Na drie jaar is er geen teken dat het conflict in Jemen in kracht afneemt. Alle vechtende partijen blijven de burgerbevolking teisteren", aldus Lynn Maalouf, research-directeur Midden-Oosten van Amnesty International. "Scholen en ziekenhuizen liggen in puin, duizenden mensen zijn gedood, miljoenen zijn ontheemd en hebben dringend humanitaire hulp nodig."

Sinds het begin van de luchtaanvallen van de coalitie tegen de gewapende Houthi-groep, op 25 maart 2015, legde de mensenrechtenorganisatie vast hoe alle betrokken partijen herhaaldelijk het internationaal recht geschonden hebben, klinkt het. Zo legde een bom van Amerikaanse makelij eind januari nog een burgerhuis in puin, waarbij drie gezinsleden omkwamen.

"Onverantwoorde wapenleveringen zorgen voor enorme schade"

"Er is overvloedig bewijs dat onverantwoorde wapenleveringen aan de Saoedische coalitie enorme schade hebben aangericht onder de burgerbevolking in Jemen", aldus nog Maalouf. "Toch heeft dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen, waaronder Frankrijk, Spanje en Italië, er niet van weerhouden voor miljarden dollars wapens te blijven leveren. Dat verwoest niet alleen burgerlevens, maar het is ook een aanfluiting van het internationale Wapenhandelsverdrag."

De mensenrechtenorganisatie wijst er nog op dat de Vlaamse regering meermaals aangaf geen wapenlicenties voor transfers naar Saoedi-Arabië meer uit te reiken.

"Ondanks groeiende druk vanuit het middenveld, blijft de Waalse regering daarentegen wapenleveringen aan Saoedi-Arabië toestaan", klinkt het. De procedure die het Waals gewest gebruikt, is volgens Amnesty International weinig transparant en de overheid weet niet goed waar de wapens uiteindelijk terecht gaan komen.

"Wallonië kan onmogelijk uitsluiten dat de wapens die het exporteert, niet bij zullen dragen tot ernstige mensenrechtenschendingen" Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen

"Waalse wapenlicenties onverantwoord"

"Saoedi-Arabië is verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden tegen de Jemenitische burgerbevolking en heeft ook intern een dramatisch palmares wat mensenrechten betreft, onder meer door een extreme repressie van elke vorm van dissidentie", aldus Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen.

"Wallonië kan onmogelijk uitsluiten dat de wapens die het exporteert, niet bij zullen dragen tot ernstige mensenrechtenschendingen. Daarom zijn de Waalse licenties onverantwoord en moet de Waalse regering het geweer van schouder veranderen."