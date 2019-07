Agressieve zeemeeuw graait hondje mee uit tuin PVZ

22 juli 2019

17u24

Bron: The Guardian 183 Een hondeneigenares uit het Britse Devon is wanhopig op zoek naar haar chihuahua nadat een meeuw het dier weggriste uit haar tuin. Het was haar man die het bange beest plots vreselijk hoorde blaffen. Hij kon nog net zien hoe de vogel met het hondje in zijn bek wegvloog.

Becca Hill, de 24-jarige hondeneigenares, vertelde aan DevonLive hoe haar man gisteren de was buiten aan het ophangen was, toen hij zag hoe een meeuw hun hond uit de tuin meegraaide. Hij probeerde het dier nog te redden, maar kon alleen vaststellen hoe de vogel met de hond in zijn bek achter een paar huizen verdween. De vrouw is een zoekactie gestart, maar tot nu toe is er nog geen enkel spoor van de hond.

Niet eerste keer

Er zijn de laatste jaren al verschillende aanvallen van meeuwen op honden en andere dieren geweest. In juli 2015 bijvoorbeeld werd een yorkshire terriër in het Britse Cornwall dood gepikt door zilvermeeuwen die hun nest wilden beschermen. In diezelfde maand stierf ook een schildpad in een tuin in Cornwall toen die door de vogels werd aangevallen.

Ook dichter bij huis zijn er meldingen van agressieve meeuwen die hun aandacht soms zelfs op mensen richten. Zo zou een ouder koppel naar eigen zeggen zes dagen lang hun eigen woning in het Engelse kustplaatsje Knott End-on-Sea niet hebben kunnen verlaten. Telkens de zeventigers via de voordeur naar buiten wilden, werden ze aangevallen door een stel agressieve meeuwen.

In Parijs waren het dan weer politiedrones die naar beneden werden gehaald door meeuwen. De vogels zagen de drones aan voor roofdieren en probeerden hun territorium en hun eieren te beschermen. De Parijse politie loste het probleem op door extra drones in te zetten met afschrikgeluiden die de politiedrones moeten beschermen.