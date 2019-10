Exclusief voor abonnees

Agressieve Belg mishandelt Nederlandse verkeersregelaar, met kind op de achterbank

Tom van der Meer

07 oktober 2019

Bron: AD.nl

“Kut.’’ Een ander woord heeft Nederlander Jim van Kooten niet als hij onderweg is naar het ziekenhuis. Hij moet een foto laten maken van zijn voet, nadat hij even daarvoor bij Valkenswaard - net over de Belgische grens - werd aangereden en mishandeld door een vermoedelijk Belgische automobilist. Alleen maar omdat hij zijn beroep uitoefende.