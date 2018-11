Agenten zetten IKEA-kastje in elkaar om burenruzie te beslechten Simone van Zwienen

11 november 2018

11u02

Bron: AD 0 De Nederlandse politie is veelzijdig inzetbaar. Dat bleek gisteravond maar weer. Wijkagenten in de gemeente Rijswijk (aan de zuidkant van Den Haag) waagden zich aan het in elkaar zetten van een IKEA-kastje om een burenruzie te beslechten.

Tijdens een bezoek aan een huis waar agenten Uzi Oz en Martien de Brabander naartoe werden gestuurd na een melding over burenproblemen, bleek de oorzaak een 'lifestruggle’ die we allemaal wel kennen: het in elkaar zetten van een IKEA-kastje. Dat is natuurlijk vragen om problemen. “De dames lukte het niet helemaal, dus heeft wijkagent Martien maar even hulp verleend aan hen die dat nodig hebben", tweet Oz, die er zelf de grap wel van inziet. “Hulp bieden aan hen die dat behoeven werd wel letterlijk genomen.” Moet kunnen, vinden de wijkagenten zelf.

De kast staat volgens de wijkagenten inmiddels op de juiste plaats. De heren worden inmiddels wel overstelpt met verzoekjes of ze ook op andere adresjes even langs kunnen komen om IKEA-kasten in elkaar te zetten, maar Oz laat weten dat hij niet in de huren is. “Sorry, het was maar eenmalig!” Dat geldt ook voor zijn collega. “Vraag het eens aan uw eigen wijkagent", tipt hij.

Tijdens huisbezoek ivm burenproblemen bleek men bezig met een IKEA kastje. Dames lukte het niet helemaal dus als @WagSteenvNoord maar even de hulp verleend aan hen die dat nodig hebben. Kast staat inmiddels op de juiste plaats. Ben niet in te huren als u dat van plan bent!!!😁👍 pic.twitter.com/eZVWrDV1s9 Wijkagent Uzi Oz(@ WagRijswBuiten) link