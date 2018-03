Agenten vuren 20 keer op man met wapen, maar het blijkt zijn gsm te zijn

TK

22 maart 2018

11u38

2

De politie van Sacramento (VS) heeft beelden vrijgegeven van een schietpartij. Daarbij vuurden twee agenten samen 20 kogels af op de 22-jarige Stephan Clark, omdat ze dachten dat hij een wapen had. Het bleek om een telefoon te gaan. De jongeman, die twee jonge zoontjes had, overleefde de kogels niet.