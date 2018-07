Agenten tossen munt om over het lot van een automobiliste te beslissen: vrouw wordt gearresteerd kg

14 juli 2018

11u03

In de VS hebben twee politieagenten besloten om een vrouw te arresteren door een munt op te gooien. De automobiliste werd tegengehouden omdat ze te snel reed, maar omdat de agenten niet over de middelen beschikten om haar exacte snelheid te meten, lieten ze het lot beslissen. Dat blijkt uit beelden die het Amerikaanse nieuwsstation 11Alive kon bemachtigen. Beide agenten zijn geschorst en er loopt een onderzoek naar de omstandigheden van het incident.

Begin april werd Sarah Webb tegengehouden door een politiepatrouille in de staat Georgia. Eén van de agenten, Courtney Brown, vertelt haar dat ze te snel reed, vooral omdat de wegen nat waren na een regenbui. De automobiliste legt uit dat ze te laat was voor haar werk en verontschuldigt zich. De vrouw blijft op haar smartphone kijken omdat ze informatie opzoekt over haar verzekering, schrijven lokale media.

Daarna keert agente Brown terug naar de combi om te overleggen met haar collega, Kristee Wilson. Dankzij haar bodycam wordt het hele gesprek vastgelegd op video. Uit de conversatie blijkt dat de politiewagen niet is uitgerust met een snelheidsdetector, en dat de agenten dus geen idee hebben van hoe snel de vrouw exact reed. Bovendien zouden geen van beiden een boeteboekje bijhebben. Daardoor hadden ze nog maar twee opties: de vrouw vrijlaten of meenemen naar het bureau.

En dan besluit Brown om het lot te laten beslissen. Ze opent een app op haar smartphone en tost een virtuele munt. Indien de munt landt op kop, wordt de vrouw gearresteerd, munt betekent dat ze wordt vrijgelaten, zo zegt de agente op voorhand.

In de video is te horen hoe de virtuele munt wordt opgegooid, waarna de vrouw zegt: “Dit is munt, toch?” Haar collega bevestigt. Dat zou moeten betekenen dat de automobiliste er met een waarschuwing vanaf komt, maar plots kiest de agente er toch voor om haar te arresteren. Haar collega lacht even wanneer ze de aanklacht opschrijft: een overdreven snelheid en roekeloos rijgedrag.

De automobiliste zat al die tijd in haar auto en had geen idee wat er zich in de combi had afgespeeld. Ze schrikt wanneer ze in de boeien wordt geslagen, en begint te huilen. De vrouw werd daarna meegenomen naar het politiekantoor.

Geschorst

Hoewel het incident zich in april voordeed, kwamen de feiten pas twee maanden later aan het licht. Webb werd vrijgesproken door de procureur, die zei dat ze de video had bekeken en daardoor weigerde om haar voor de rechter te brengen. Beide agenten zijn momenteel geschorst en een onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of de agenten vaker een munt opgooiden.

Ook Webbs moeder, Teresa, is niet te spreken over hoe haar dochter behandeld werd. “Ik vind dat de politie van Roswell verantwoordelijk moet worden gehouden. [...] Sarah had haar job en haar rijbewijs kunnen verliezen. Dit veroorzaakte een grote financiële aderlating voor onze familie", schrijft de vrouw op Facebook.