Agenten redden man die zelfmoordpoging deed op hoge brug in New York Lg

26 maart 2018

16u42

Bron: KameraOne 0

Deze dronebeelden tonen hoe een 31-jarige man probeerde zelfmoord te plegen op de Robert F. Kennedy brug in New York. De man klom naar boven en spande een koord rond zijn nek. Vervolgens viel hij flauw, met zijn benen al bengelend over het platform. Een agent kwam op dat moment razendsnel in actie en bracht de man in veiligheid.