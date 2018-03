Agenten redden baby die stikt, moeder blijft verbazend kalm LG

22 maart 2018

11u54

Bron: KameraOne 0

Tamica Pruitte, mama van de twee maand oude Tyra, mag van geluk spreken dat deze agenten toevallig voorbijreden. Pruitte stopt haar wagen abrupt in het midden van een druk kruispunt wanneer ze merkt dat kleine Tyra aan het stikken is op de achterbank. De baby heeft zich verslikt in haar melk. De agenten halen de baby uit de wagen en beginnen onmiddellijk op haar rug te kloppen. De mama van Tyra blijft opmerkelijk kalm tijdens dit spannende moment. Aanvankelijk wisten de agenten niet wat er aan de hand was. Omdat Pruitte in het midden van een kruispunt stopte, dachten de agenten dat haar wagen defect was en ze een takelwagen nodig had. Maar ze wisten dat er meer aan de hand was toen de moeder snel naar de andere kant van de wagen liep. De agenten en haar moeder halen opgelucht adem wanneer Tyra begint te hoesten.