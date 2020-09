Agenten niet vervolgd voor dood Breonna Taylor: bij protesten worden twee agenten neergeschoten

IB

24 september 2020

04u15

Bron: ANP, AD 6 Zeker twee politieagenten zijn neergeschoten bij massale demonstraties in het Amerikaanse plaatsje Louisville over het besluit om slechts één van de drie politieagenten te vervolgen die betrokken waren bij de dood van Breonna Taylor (26). In meerdere steden in de Verenigde Staten zijn demonstranten de straat opgegaan uit ongenoegen met het besluit.



Bij de protesten in Louisville, waar Taylor woonde, werden twee agenten neergeschoten, bevestigde Robert Schroeder, interim-topman van de politie. Hij omschreef het als een “zeer ernstige en zeer gevaarlijke situatie”. Een van de agenten is stabiel, de tweede wordt geopereerd. De verwondingen van beide agenten zijn niet levensbedreigend. Een verdachte is opgepakt.

De zwarte ambulanceverpleegkundige kwam in maart in haar eigen huis door politiekogels om het leven. Agenten waren, zo bleek later, het verkeerde huis binnengevallen. Haar dood is een vooraanstaande zaak geworden voor de Black Lives Matter-beweging, die protesteert tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

“Schandelijk en beledigend besluit”

Politieagent Brett Hankison, die in juni al werd ontslagen, is niet aangeklaagd voor het doden van Taylor, maar voor het nodeloos in gevaar brengen van haar buren. De andere twee agenten die fatale schoten zouden hebben gelost, worden in het geheel niet vervolgd. De advocaat van de nabestaanden veroordeelde het besluit als “schandelijk en beledigend”.

Duizenden demonstranten gingen na de bekendmaking van het vervolgingsbesluit de straat op in Louisville, in de staat Kentucky. Ook in New York, Boston, Washington en Los Angeles werd gedemonstreerd. De politie arresteerde 's middags meerdere personen en gebruikte 's avonds flitsgranaten om demonstranten te verdrijven uit een park waar een monument voor Taylor is opgericht.

Avondklok

De burgemeester van de stad had een avondklok vanaf 21.00 uur ingesteld en de noodtoestand uitgeroepen. Vijfhonderd leden van de nationale garde staan paraat om eventueel in te grijpen. President Donald Trump zegt contact te houden met de gouverneur van de staat Kentucky. Trump liet ook weten het goed te vinden dat de nationale garde achter de hand wordt gehouden.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden zegt dat hij het vervolgingsbesluit wil bestuderen voordat hij er verder commentaar op geeft. Biden riep demonstranten op om vreedzaam te protesteren als zij de straat op gaan. Hij zei de dood van Taylor de betreuren.



