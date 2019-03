Agenten krijgen ruzie en schieten elkaar neer op luchthaven LH

26 maart 2019

16u05

Op de luchthaven van de Turkse stad Kayseri, in Centraal-Turkije, zijn vandaag twee agenten gewond geraakt nadat ze elkaar neerschoten. De twee agenten hadden volgens Turkse media eerst onderling ruzie gemaakt.

Het incident vond plaats in de terminal voor binnenlandse vluchten. De ruzie was blijkbaar zo hard uit de hand gelopen dat ze allebei hun wapen trokken en elkaar beschoten.

Hoe ernstig de verwondingen van de agenten zijn of wat de precieze aanleiding voor de ruzie was, is nog niet duidelijk. Beide agenten werden naar het ziekenhuis gebracht.